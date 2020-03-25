Батюшка-сутенер Николай Киреев может вернуться за решетку? Прокуратура обжаловала решение суда, из-за которого его освободили

Сяржук Серабро • 25/3/20 20:19 • Крымінал

Прокуратура Ленинградской области обжаловала решение местного областного суда, благодаря которому в России освободили осужденного в Витебске священника Николая Киреева — он пытался вывезти двух девушек для занятия проституцией.



«На постановление Ленинградского областного суда от 30.01.2020 прокуратурой области принесено кассационное представление, решение по которому будет принято Третьим кассационным судом общей юрисдикции», — приводит сообщение прокуратуры «Интерфаксу».

Согласно данным картотеки Третьего кассационного суда общей юрисдикции дело Киреева поступило к ним 2 марта.

Напомним, что иерей храма Святых Апостолов Петра и Павла поселка имени Морозова Всеволожского района Ленинградской области Николай Киреев был приговорен судом Железнодорожного района к 5 с половиной годам лишения свободы за попытку вывезти из Витебска в Санкт-Петербург двух девушек для занятия проституцией.

Через некоторое время, после того как Николая Киреева по его ходатайству переправили досиживать срок в российскую колонию, священника-сутенера освободили. Его адвокат использовал то, что уголовная ответственность в России наступает за приготовление только к тяжким и особо тяжким преступлениям, а организация занятия проституцией в этой стране относится к преступления средней тяжести.

Интернет-изданию 47news.ru Николай Киреев описал достаточно мистические обстоятельства того, как он из Санкт-Петербурга оказался на вокзале в областном центре в другой стране:

— Помню, что банкомат не работал, а дальше провал… Выхожу из автобуса, страшно болит голова, давление. На руке следы как от уколов. Деньги и котомка моя, кстати, были целы. Прошёл вперёд, понимаю по вывескам, что нахожусь в Витебске. Спросил, где можно остановиться, мне показали гостиницу «Двина». Снял одноместный номер, отлежался и пошёл на автовокзал. Оплатил билет до Петребурга и стал ждать. В руках был паспорт и деньги. Неожиданно налетели на меня, повалили, надели наручники и привезли в отдел. Там обвинили в сутенёрстве.

Также в этом интервью Киреев рассказал, что во время пребывания в СИЗО Витебска его посетил местный православный епископ Димитрий, который назвал произошедшее с российским батюшкой испытанием, которое надо пережить.