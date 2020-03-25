Под видом работников «Энергосбыта» в ваши двери могут постучать мошенники, предупреждает «Витебскэнерго»

ННВ • 25/3/20 19:32 • Здарэнні

В последнее время в Витебской области участились случаи, когда в жильё к людям проникают посторонние лица, либо выдающие себя за работников «Энергосбыта», либо представляющиеся сотрудниками энергосберегающих компаний.



В ряде случаев причина их визитов осталась неизвестной, но также бывает, что они предлагают различные услуги от обследования проводки плоть до замены счетчика или ремонта электрооборудования.

РУП «Витебскэнерго» подчеркивает, что персонал филиала «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго» выполняет работу только в форменной одежде, при этом энергетики имеют служебные удостоверения и фирменный бейдж, расположенный на верхней одежде.

Представители энергоснабжающей организации не должны предлагать или навязывать платные услуги. Более того, плановую замену приборов учета электрической энергии в рамках программы модернизации средств учета РУП «Витебскэнерго» проводит на бесплатной основе.

«Витебэнерго» просит жителей региона в случаях отсутствия служебных удостоверений у людей, представляющихся контролерами «Энергосбыта», не допускать их в помещения для осмотра прибора учета и сообщать о таких случаях в энергоснабжающую организацию или отделение милиции.

Информацию о том, действительно ли вас должен посетить контролер, можно уточнить, позвонив по телефону местного подразделения филиала «Энергосбыт», указанному в договоре либо квитанции об оплате, сообщает пресс-служба «Витебскэнерго».