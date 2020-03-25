Пожар в витебском кинотеатре произошел прямо во время вечернего киносеанса

Іван Дзедушкін • 25/3/20 16:32 • Здарэнні

Вечером 24 марта произошел пожар в витебском кинотеатре «Дом кино», в это время шли вечерние киносеансы, на которых было 27 зрителей.



В 21:44 сработала сигнализация «Молния» — датчики обнаружили загорание в кабинете охраны труда на третьем этаже трехэтажного здания кинотеатра. Пожар — горел какой-то предмет одежды — ликвидировали сотрудники кинотеатра, до приезда спасателей.

В результате пожара в кабинете повреждены напольное покрытие из линолеума на площади 1,5 квадратных метра и 1,6 погонных метров плинтуса, закопчены стены и имущество.

Зрители и персонал кинотеатра не пострадали, эвакуацию проводить не пришлось. Причина возгорания устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.