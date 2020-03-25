Тяжёлые травмы получила пассажирка витебской маршрутки, покупавшая билет на ходу. Возбуждено уголовное дело

Іван Дзедушкін • 25/3/20 13:06 • Здарэнні

49-летняя жительница Витебска получила тяжелые травмы, упав в маршрутке — она оплачивала проезд во время движения микроавтобуса.



Инцидент произошел 20 марта на Зеленогурской улице, около 17:30 пассажирка не удержалась на ногах и упала в салоне маршрутного такси «Мercedes Benz». В результате она получила тяжелые травмы.

Водитель маршрутки утверждает, что в это время неустановленный автомобиль совершил маневр, который создал аварийную ситуацию, из-за которой ему пришлось прибегнуть к экстренному торможению. Это стало причиной того, что женщина, которая возвращалась на свое место после оплаты проезда, упала.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

С целью установления обстоятельств аварии следователи обращаются с просьбой к очевидцам происшествия сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 399-80-44 (круглосуточно).