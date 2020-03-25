Водитель внедорожника насмерть разбился в Толочинском районе — столкнулись «Kia Sorento» и «МАЗ»

Іван Дзедушкін • 25/3/20 10:20 • Здарэнні

Вечером 24 марта в результате ДТП в поселке Кханово Толочинского района погиб 60-летний водитель «Kia Sorento».



Около 16:00 на перекрестке Старосельской и промышленной улиц его кроссовер столкнулся с лесовозом «МАЗ». В результате аварии водитель внедорожника получил тяжелые травмы и умер на месте ДТП.

По факту дорожно-транспортного происшествия с гибелью человека проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.