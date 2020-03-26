92-летняя бабушка сгорела в Лиознеском района. Она пыталась выбраться из огня, но не успела

ННВ • 26/3/20 10:44 • Здарэнні

Жизнь 92-летней пенсионерки унес пожар в деревне Барсеево Лиозненского района, который произошел вечером 25 марта.



Сообщение о пожаре бревенчатого дома спасатели получили в 21:55. Через 11 минут на место происшествия прибыли первые подразделения МЧС.

Дом к этому времени горел открытым пламенем, по словам соседей внутри осталась 92-летняя хозяйка. Ее тело нашли под слоем обрушившихся конструкций на полу веранды.

Огнем в доме уничтожены крыша, потолок и имущество, а также повреждены стены. По факту пожара проводится проверка, его причина устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.