92-летняя бабушка сгорела в Лиознеском района. Она пыталась выбраться из огня, но не успела
Жизнь 92-летней пенсионерки унес пожар в деревне Барсеево Лиозненского района, который произошел вечером 25 марта.
Сообщение о пожаре бревенчатого дома спасатели получили в 21:55. Через 11 минут на место происшествия прибыли первые подразделения МЧС.
Дом к этому времени горел открытым пламенем, по словам соседей внутри осталась 92-летняя хозяйка. Ее тело нашли под слоем обрушившихся конструкций на полу веранды.
Огнем в доме уничтожены крыша, потолок и имущество, а также повреждены стены. По факту пожара проводится проверка, его причина устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
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