Двухнедельную изоляцию для въехавших в Беларусь ввел Совмин. Как это реализовать на российской границе?

Сяржук Серабро • 26/3/20 16:17 • Здароўе

Двухнедельную самоизоляцию должны отбыть люди, въехавшие в Беларусь из стран, где зарегистрированы случаи COVID-19. До истечения этого срока их не выпустят из страны.



Советующая норма содержится в постановление Совета Министров Республики Беларусь № 171 от 25 марта. Исключение делается для водителей грузовых машин, следующих транзитом, дипломатов и членов их семей, участников международных делегаций и членов их семей. А также иностранцев, которые возвращаются на родину через нашу страну.

Приехавшим в Беларусь при пересечении границы пограничники должны выдать «Анкету прибывшего» и памятка «Правила поведения при самоизоляции», а специалист санитарно-карантинного пункта всем прибывшим проводит термометрию и опрос на наличие или отсутствие жалоб на состояние здоровья. Однако на белорусско-российской границе нет пограничников, не говоря уже санитарно-карантинных пунктах.

Все люди, прибывшие из стран где зарегистрированы случаи COVID-19, должны подвергнуть себя самоизоляции на 14 дней. А за прибывшими из эпидемически неблагополучных стран, согласно документу минздрава, осуществляется медицинское наблюдение в течение 14 дней с даты прибытия. Пока к этим странам относятся Италия, Иран, Южная Корея, Франция, Германия, Испания, Польша и Чехия.

Если человек, приехавший в Беларусь из-за рубежа, попытается покинуть страну раньше 14-дневного карантина, по новым правилам его не выпустят.

Поскольку на белорусско-российской границе нет пограничных пунктов, то остаётся неясным, каким образом можно реализовать положения постановления №171 на этом направлении.

С учетом выходной недели, объявленных в Российской Федерации Владимиро Путиным с 30 марта, можно ожидать наплыва россиян в Витебскую область. Остается надеяться, что из России на нашу территорию их не пропустит погранслужба ФСБ.