Навоз попал в реку из очистных сооружений в Толочинском районе. Ущерб природе оценивается в 2000 долларов

ННВ • 26/3/20 11:52 • Экалогія

Навоз из переполненных очистных сооружений перетек в реку Дерновка в Толочинском районе, что привело к загрязнению поверхностных вод.



Перелив навозосодержащих стоков из накопительных чеков комплекса «Надежино» Унитарного предприятия по оказанию услуг «Толочинский Элеватор-Агро» произошел 10-11 января. В результате произошло загрязнение поверхностных вод реки Дерновка сточными водами с превышением допустимой концентрации химических и иных веществ в сточных водах, сообщается пресс-службой Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Загрязнение реки подтверждается протоколами проведения измерений в области охраны окружающей среды Оршанской межрайонной лабораторией аналитического контроля.

В результате «Толочинский Элеватор-Агро» по решению суда оштрафован на 540 рублей (20 базовых величин). Кроме того Витебским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды выставлена претензия о возмещении вреда причиненного окружающей среды на сумму 5240 рублей 57 копеек.