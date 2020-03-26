Сезонные автобусные рейсы начали ходить из Витебска в Дрюково и Лятохи

ННВ • 26/3/20 12:25 • Турызм

Для удобства дачников с началом весны по выходным добавились автобусные рейсы в Дрюково и Лятохи.



С 21 марта по субботам и воскресеньям рейсы по маршрутам «Витебск – Дрюково (Дачи)» с отправлением от автовокзала в 9:45 и 15:40, а также по маршруту «Витебск – Лятохи» с отправлением от автовокзала в 9:55 и 15:50, сообщает сайт филиала «Автобусный парк №1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс».