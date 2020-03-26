Стало известно, как будет выглядеть бывший кинотеатр «Бригантина» после реконструкции
Рендеры внешнего вида бывшего кинотеатра «Бригантина» на проспекте Строителей в Витебске после реконструкции были опубликованы компанией «Квант-Проект».
Бригантина должна превратиться в очередной развлекательный центр. Внешний вид здания заметно изменится, а вот название сохранится.
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"В процессе реконструкции будет изменено все, что только можно изменить" - сказал Сергей Романенко, который является заказчиком преобразований бывшего здания кинотеатра. Генпроектировщиком выступает Частное предприятие "Квант-Проект". Проектом реконструкции предусмотрено: четыре современных кинотеатра на 700 посадочных мест, пиццерии и кофейни, кинобар, а так же детская игровая комната. Все это появится в здании развлекательного центра "Бригантина" уже в скором времени. #квант #квантпроект #проектировние #строительство #kvant #kvantproekt
Согласно опубликованной информации о проекте реконструкции, который был выполнен в 2018-2019 годах, витебляне по-прежнему смогут посмотреть в «Бригантине» кино. Более того, здесь планируется сразу четыре кинозала с общим количеством посадочных мест на 698 зрителей:
- зрительный зал №1 Dolby Atmos на 263 посадочных мест;
- Зрительный зал №2 3D на 193 посадочных мест;
- зрительный зал №3 3D на 121 посадочное место;
- зрительный зал №4 2D на 121 посадочное место.
Кроме того в здании должны разместить пиццерию на 48 мест, кофейню на 18 мест,кинобар, а также три торговые площадки.
Проект реконструкции здания предусматривает восстановление поврежденных ремонтных слоёв бетона несущих конструкций перекрытий и покрытий, а так же балок-складок; частичную разгрузку плит покрытия; ремонт нижней поверхности козырька главного входа; замену заполнений оконных и дверных проёмов наружных стен. Работы по реконструкции начались в конце прошлого года.
Витебский кинотеатр «Бригантина» был построен в 1988 году с двумя залами на 200 и 400 мест. В 2013 году его решили продать и в конце года выставили на аукцион с ценой около 1 274 500 долларов в эквиваленте. Продать здание удалось в 2015 году примерно за 370 000 долларов плюс 147 400 долларов компенсации бюджету за капремонт. Купил его витебский бизнесмен и предводитель местного казачества Василий Романенко.
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