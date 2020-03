Стало известно, как будет выглядеть бывший кинотеатр «Бригантина» после реконструкции

View this post on Instagram

"В процессе реконструкции будет изменено все, что только можно изменить" - сказал Сергей Романенко, который является заказчиком преобразований бывшего здания кинотеатра. Генпроектировщиком выступает Частное предприятие "Квант-Проект". Проектом реконструкции предусмотрено: четыре современных кинотеатра на 700 посадочных мест, пиццерии и кофейни, кинобар, а так же детская игровая комната. Все это появится в здании развлекательного центра "Бригантина" уже в скором времени. #квант #квантпроект #проектировние #строительство #kvant #kvantproekt