Стало известно, как будет выглядеть бывший кинотеатр «Бригантина» после реконструкции

Сяржук Серабро • 26/3/20 21:58 • Культура

Рендеры внешнего вида бывшего кинотеатра «Бригантина» на проспекте Строителей в Витебске после реконструкции были опубликованы компанией «Квант-Проект».



Бригантина должна превратиться в очередной развлекательный центр. Внешний вид здания заметно изменится, а вот название сохранится.

Согласно опубликованной информации о проекте реконструкции, который был выполнен в 2018-2019 годах, витебляне по-прежнему смогут посмотреть в «Бригантине» кино. Более того, здесь планируется сразу четыре кинозала с общим количеством посадочных мест на 698 зрителей:

зрительный зал №1 Dolby Atmos на 263 посадочных мест;

Зрительный зал №2 3D на 193 посадочных мест;

зрительный зал №3 3D на 121 посадочное место;

зрительный зал №4 2D на 121 посадочное место.

Кроме того в здании должны разместить пиццерию на 48 мест, кофейню на 18 мест,кинобар, а также три торговые площадки.

Проект реконструкции здания предусматривает восстановление поврежденных ремонтных слоёв бетона несущих конструкций перекрытий и покрытий, а так же балок-складок; частичную разгрузку плит покрытия; ремонт нижней поверхности козырька главного входа; замену заполнений оконных и дверных проёмов наружных стен. Работы по реконструкции начались в конце прошлого года.

Витебский кинотеатр «Бригантина» был построен в 1988 году с двумя залами на 200 и 400 мест. В 2013 году его решили продать и в конце года выставили на аукцион с ценой около 1 274 500 долларов в эквиваленте. Продать здание удалось в 2015 году примерно за 370 000 долларов плюс 147 400 долларов компенсации бюджету за капремонт. Купил его витебский бизнесмен и предводитель местного казачества Василий Романенко.