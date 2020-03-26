Возле театра в Витебске изуродовали несколько лип. Что на это скажет мэр?

• 26/3/20 20:51 • Экалогія

Несмотря на заявления нового мэра Витебска о недопустимости обрезки деревьев «на нет», в городе продолжают превращать зеленые насаждения в уродливые столбы.
Возле театра в Витебске изуродовали несколько лип. Фото Сергея Серебро

На этот раз под раздачу попали несколько лип, растущих у здания театра имени Якуба Коласа. Эти ценные и долго растущие деревья беспощадно кронировали, оставив практически голые стволы несколько метров высотой.

Возле театра в Витебске изуродовали несколько лип. Фото Сергея Серебро

Такой варварской обрезке, скорее всего 25 марта, подверглись пять деревьев у служебного входа в театр. Шестая липа была обрезана таким образом год или два назад и прекрасно иллюстрирует — в какую безобразную метлу превращается здоровое дерево после такого «формирования кроны».

Это дерево было кронировано пару лет назад. Фото Сергея Серебро

Примечательно, что за пару дней до этого в городской газете «Витьбчичи» опубликовали результаты прямой линии с новым председателем Витебского горисполкома Вадимом Заярнкиным. В этом материале говорится о том, что мэр высказался в поддержку горожанки, возмущенной тем, что деревья в городе оставляют без ветвей.

Возле театра в Витебске изуродовали несколько лип. Фото Сергея Серебро

Контроль за обрезкой деревьев временно поручили комиссии, которая регулирует удаление объектов растительного мира. При этом Зарянкин дал указание руководителю «Зеленхоза» подготовить план выполнения обрезки деревьев и посоветовал не делать это так фанатично, как возле средней школы № 11, во всем искать золотую середину. Как видим, уже спустя пару дней про советы мэра забыли.

Возле театра в Витебске изуродовали несколько лип. Фото Сергея Серебро

Отметим, что работают бензопилы по всему городу, так во дворах на углу улиц Кирова и Димитрова также кронировали два дерева, а одно и вовсе свалили и попили на чурбаки.

Спиленное дерево и кронированные стволы на улице Димитрова. Фото Сергея Серебро

Возле театра в Витебске изуродовали несколько лип. Что на это скажет мэр?

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