Возле театра в Витебске изуродовали несколько лип. Что на это скажет мэр?

Сяржук Серабро • 26/3/20 20:51 • Экалогія

Несмотря на заявления нового мэра Витебска о недопустимости обрезки деревьев «на нет», в городе продолжают превращать зеленые насаждения в уродливые столбы.



На этот раз под раздачу попали несколько лип, растущих у здания театра имени Якуба Коласа. Эти ценные и долго растущие деревья беспощадно кронировали, оставив практически голые стволы несколько метров высотой.

Такой варварской обрезке, скорее всего 25 марта, подверглись пять деревьев у служебного входа в театр. Шестая липа была обрезана таким образом год или два назад и прекрасно иллюстрирует — в какую безобразную метлу превращается здоровое дерево после такого «формирования кроны».

Примечательно, что за пару дней до этого в городской газете «Витьбчичи» опубликовали результаты прямой линии с новым председателем Витебского горисполкома Вадимом Заярнкиным. В этом материале говорится о том, что мэр высказался в поддержку горожанки, возмущенной тем, что деревья в городе оставляют без ветвей.

Контроль за обрезкой деревьев временно поручили комиссии, которая регулирует удаление объектов растительного мира. При этом Зарянкин дал указание руководителю «Зеленхоза» подготовить план выполнения обрезки деревьев и посоветовал не делать это так фанатично, как возле средней школы № 11, во всем искать золотую середину. Как видим, уже спустя пару дней про советы мэра забыли.

Отметим, что работают бензопилы по всему городу, так во дворах на углу улиц Кирова и Димитрова также кронировали два дерева, а одно и вовсе свалили и попили на чурбаки.