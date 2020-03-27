Директора одного из лесхозов Витебщины обвиняют в необоснованных закупках у посредников, ущерб оценивают в 40 000 рублей

ННВ • 27/3/20 15:02 • Эканоміка

Уголовное дело возбудили в отношении директора одного из лесхозов Витебской области, который при закупке товаров через посредников причинил ущерб своему учреждению свыше 40 000 рублей.



В 2017-2019 годах лесхоз приобрел запасные части, бытовую химию, компьютерную технику и другие товары по завышенным ценам у коммерсантов. Всего за этот период закупили имущества на 165 000 рублей. При этом лесхоз мог приобрести эти товары по более низким ценам, так как имел прямые договорные отношения с теми организациями, у которых посредники закупали товар для последующей продажи, сообщает пресс-служба КГК.

В результате противоправных действий руководителя лесхозу причинен ущерб в размере более 40 000 рублей считают специалисты Новополоцкого межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области.

Генеральная прокуратура возбудила в отношении директора лесхоза уголовное дело по части 3 статьи 424 УК за злоупотребление служебными полномочиями, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.