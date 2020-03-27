Перебегавший дорогу кабан стал причиной ДТП в Лиозненском районе, в котором пострадали три человека

Іван Дзедушкін • 27/3/20 21:13 • Здарэнні

Из-за кабана легковушка вылетела в кювет и несколько раз перевернулась — стали известны подробности ДТП в Лиозненском районе, где пострадали три человека.



«ННВ» сообщали, что 25 марта утром недалеко от деревни Смородино вылетел в кювет «Volkswagen Jetta», в котором ехали три человека. Одному из них потребовалась помощь спасателей.

Как оказалось, причиной аварии стала попытка уйти от столкновения с диким кабаном, перебегавшим дорогу. Пытаясь объехать дикое животное, водитель допустил занос, которому способствовало, в том числе, нарушение скоростного режима. В результате 34-летний житель Витебска, сидевший за рулем, не справился с управлением, авто вылетело в кювет и несколько раз перевернулось. Водитель и пристёгнутый пассажир серьёзных травм не получили, а вот второй пассажир, который не был пристегнут находится в реанимации. Животное не пострадало, пишет газета «Сцяг перамогі» со ссылкой на информацию ОГАИ Лиозненского РОВД.

Сильнее всех пострадавший 35-летний пассажир госпитализирован в Витебскую областную клиническую больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.