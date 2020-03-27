Приехавшие из России должны отбыть двухнедельную изоляцию, теперь уже официально

Сяржук Серабро • 27/3/20 20:26 • Здароўе

Минздрав опубликовал список стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, и, соответственно, приехавшие оттуда должны подвергаться двухнедельной самоизоляции. Россия там есть.



Напомним, что 25 марта правительством Беларуси было принято постановление, согласно которому лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в страну должны находиться в самоизоляции в домашних условиях и не подлежат последующему пропуску через границу из Беларуси до истечения срока самоизоляции.

Сразу после принятия этого документа возникло много вопросов, будет ли применяться эта мера к прибывшим из России: с одной стороны — случаи заболеваний коронавирусом там регистрируются, с другой стороны — границы как таковой со стороны Беларуси нет.

Сейчас на сайте Министерства здравоохранения опубликован список стран с зарегистрированными случаями инфекции COVID-19. Россия в него включена, соответственно все прибывшие оттуда (за некоторыми исключениями, оговоренными в постановлении) должны отбывать самоизоляцию.

То, как это будет контролироваться по-прежнему неясно. Не был дан ответ на этот вопрос и на сегодняшнем брифинге Минздрава, где описанная мера была отнесена к вопросам самодисциплины.