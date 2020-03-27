Три человека разбились на легковушке в Лиозненском районе, потребовалась помощь спасателей
Три человека пострадали в результате ДТП, которое произошло сегодня в Лиозненском районе. Одного из них из авто смогли достать только спасатели.
27 марта около 6:12 на автодороге Р-21 возле деревни Смородино Лиозненского района в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль «Volkswagen Polo» вылетел в кювет.
В потерпевшей аварию легковушке ехали три человека. Водитель и один из пассажиров смогли выбраться самостоятельно, а второго пассажира зажало в салоне. Достать его оттуда смогли только сотрудники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования.
Все трое ехавших в авто получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в Лиозненскую центральную районную больницу. Разбирательство по факту ДТП проводит отделение ГАИ Лиозненского РОВД, сообщается пресс-службой МЧС.
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