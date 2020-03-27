Воробушки клюют свежую рыбку. Посмотрите, что снял покупатель в «Евроопте»
Один из читателей прислал «ННВ» видео, на котором воробьи лакомятся красной рыбой в магазине «Евпроопт» в Билево.
На записи видно, что в лотке со льдом, на котором разложена свежая рыба, сидят два воробья. Одна из птиц, наклевавшись, улетает, а ее место занимает другой воробей, который продолжает клевать филе красной рыбы.
По словам оператора, это видео снято в магазине, расположенном по адресу Московский проспект, 130/1 в микрорайоне Билево.
Птиц в этом гипермаркете «Евроопт» витебляне замечают не первый раз. В 2017 году портал vitebsk.biz опубликовал видео из этого же магазина, где пернатые лакомились грушами.
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1 каментар
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27/сакавік/2020 у 14:23
воробьи коронавирус не переносят, успокойтесь уже