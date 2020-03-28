40 килограмм взрывчатки потребовалось, чтобы взорвать здание в Орше. Видео

ННВ • 28/3/20 11:10 • Здарэнні

При помощи подрыва в Орше снесли здание котельной открытого акционерного общества «Оршаагропроммаш».



Для того чтобы подорвать котельную под неэксплуатируемое здание заложили 40 взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Работы по подготовке подрыва взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» вели почти две недели, здание снесли 27 марта, сообщается пресс-службой МЧС.

Предприятие «Оршаагропроммаш» возникло в 1932 году как машинотракторная мастерская Оршанской машиностроительной станции. Сейчас оно производит плуги и другое навесное оборудование.