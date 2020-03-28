Россия полностью закрывает сухопутную границу с Витебской областью из-за COVID-19

Сяржук Серабро • 28/3/20 21:43 • Здароўе

С 30 марта сухопутный участок белорусско-российской границы будет закрыт для движения, такое решение приняло правительство Российской Федерации.



Согласно решению, принятому 27 марта, Минтранс, ФСБ, ФТС России и Роспотребнадзор с 0:00 по московскому времени 30 марта должны временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через

сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.

Исключение будет делаться только для российских дипломатов и дипломатических работников, водителей грузового транспорта, являющихся гражданами России, россиян, едущих на похороны близких родственник, а также жителей Калининградской области.

Кроме того ограничение не должны применяться в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, цитируем, «указанных в абзацах втором - пятом пункта 2 … распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта № 635-р». К сожалению, вычленить абзацы в этом пункте нам не удалось, поэтому приводим его целиком: «2. Положения пункта 1 настоящего распоряжения не применять в отношении аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории Российской Федерации, а также членов семей указанных лиц, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска».

Введение этих ограничений связано с распространением коронавирусной инфекции, сколько такой режим продлится — не известно.