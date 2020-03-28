Самолет с туристами из Египта приземлился в Витебске в пятницу

ННВ • 28/3/20 22:11 • Турызм

178 человек прилетели из Хургады в аэропорт Витебска 27 марта — это туристы из Беларуси и России, застрявшие в Египте.



Белорусских пассажиров на борту было 79 человек, россиян — 101. Теперь последним предстоит добираться на родину.

После приземления самолета всех прилетевших проверили медики, медицинская помощь никому не потребовалась, сообщает телеканал СТВ.

Всего за 26 и 27 марта самолеты авиакомпании «Belavia» вывезли из курортных зон Египта более 1 500 человек. Однако россияне все еще остаются в этой стране, для их вывоза организуют дополнительные рейсы.