Самолет с туристами из Египта приземлился в Витебске в пятницу
178 человек прилетели из Хургады в аэропорт Витебска 27 марта — это туристы из Беларуси и России, застрявшие в Египте.
Белорусских пассажиров на борту было 79 человек, россиян — 101. Теперь последним предстоит добираться на родину.
После приземления самолета всех прилетевших проверили медики, медицинская помощь никому не потребовалась, сообщает телеканал СТВ.
Всего за 26 и 27 марта самолеты авиакомпании «Belavia» вывезли из курортных зон Египта более 1 500 человек. Однако россияне все еще остаются в этой стране, для их вывоза организуют дополнительные рейсы.
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3 каментарыя
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28/сакавік/2020 у 22:26
дак вывезли их али нет, ась? 😈
28/сакавік/2020 у 23:25 1
Пантелеймон Голодед пісаў:
О своих соотечественниках из рашки беспокоишься?)
28/сакавік/2020 у 23:29 2
Не хрена их было оттуда вывозить, пускай бы сидели там. Третий месяц в мире эпидемия, а им горящие, дешевые туры..
Одним словом, безмозглые скоты..