Самолет с туристами из Египта приземлился в Витебске в пятницу

• 28/3/20 22:11 • Турызм

178 человек прилетели из Хургады в аэропорт Витебска 27 марта — это туристы из Беларуси и России, застрявшие в Египте.
Самолет с туристами из Египта приземлился в Витебске в пятницу. Фото Елены Медвецкой / Витебские вести

Белорусских пассажиров на борту было 79 человек, россиян — 101. Теперь последним предстоит добираться на родину.

После приземления самолета всех прилетевших проверили медики, медицинская помощь никому не потребовалась, сообщает телеканал СТВ.

Самолет с туристами из Египта приземлился в Витебске в пятницу. Фото СТВ

Всего за 26 и 27 марта самолеты авиакомпании «Belavia» вывезли из курортных зон Египта более 1 500 человек. Однако россияне все еще остаются в этой стране, для их вывоза организуют дополнительные рейсы.

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    3 каментарыя

    1. Пантелеймон Голодед  
      28/сакавік/2020 у 22:26

      дак вывезли их али нет, ась? 😈

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    2. Selianin  
      28/сакавік/2020 у 23:25 1

      Пантелеймон Голодед пісаў:

      дак вывезли их али нет, ась?

      О своих соотечественниках из рашки беспокоишься?)

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    3. Selianin  
      28/сакавік/2020 у 23:29 2

      Не хрена их было оттуда вывозить, пускай бы сидели там. Третий месяц в мире эпидемия, а им горящие, дешевые туры..
      Одним словом, безмозглые скоты..

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