В Витебске сокращают время работы клубов и кафе, работавших ночью

Сяржук Серабро • 28/3/20 18:25 • Здароўе

Сегодня появилась информация, что будет ограничено время работы увеселительных заведений в Витебске, которые принимали гостей ночью.



Якобы время работы всех кафе, ресторанов, ночных клубов и тому подобных заведений сокращается до 23:00 в связи с неблагополучной ситуацией с эпидемией инфекции COVID-19.

Уточнить эту информацию в горисполкоме не удалось из-за позднего времени и выходных. Более того — сайт Витебского горисполкома во время подготовки материалов не работал. «ННВ» дозвонились да хозяина арт-паба «Торвальд» Виталия Бровко, и он подтвердил, что паб будет вынужден закрываться в 23:00:

—Сегодня мы получили звонок от начальника управления торговли и услуг Витебского городского исполнительного комитета Надежды Бересневой, которая сообщила такую информацию. Так что с сегодняшнего дня закрываемся в 23:00.

По словам Бровко паб официально может работать до 4:00, но последнее время заведение по собственной инициативе сократило часы работы до 2:00. Теперь, по настоянию горисполкома, они сократятся еще больше.