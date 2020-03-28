Внедорожник вылетел в кювет в Ушачском районе, пострадали водитель и пассажир

Іван Дзедушкін • 28/3/20 13:50 • Здарэнні

Два человека пострадали в результате ДТП, произошедшего утром 28 марта в Ушачском районе.



Около 9:30 на 42 километре автодороги «Полоцк-Ушачи» 52-летний водитель внедорожника «Hyundai Terracan» на закруглении дороги не справился с управлением, вылетел в кювет и там совершил наезд на дерево.

В результате ДТП водитель, а также находившийся на заднем сидении 39-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.