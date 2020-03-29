Две легковушки столкнулись в Полоцком районе, три человека в больнице

Іван Дзедушкін • 29/3/20 12:12 • Здарэнні

Столкновение легковых автомобилей «Kia Clarus» и «Hyundai» произошло вечером 28 марта в Полоцком районе, пострадали три человека.



Около 19:00 19-летний водитель «Kia», проезжая 20 километр автодороги Р-14 неподалеку от деревни Островщина, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в ехавший на встречу «Hyundai», за рулем которого находился 31-летний мужчина.

В результате столкновения водитель «Kia», а также двое пассажиров «Hyundai» оказались заблокированы в поврежденных автомобиля, помощь по их освобождению оказывали спасатели. Все трое получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу. Обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.