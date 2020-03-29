Лукашенко пообещал Косинцу орден, если он решит вопрос с каким-то вирусом

ННВ • 29/3/20 21:30 • Здароўе

Александр Лукашенко дал персональное поручение бывшему губернатору Витебской области Александру Косинцу заняться проблемой некоего вируса.



Разговор между Лукашенко и Косинцем, который сейчас занимает должность помощника президента, произошел во время визита на ОАО «Белгипс», видеозапись была опубликована телеканалом ОНТ.

— Ине забудь, у тебя персональное поручение по одному вирусу. Не буду публично говорить. Ты мне доложил, что все, испытания проводим. Считай, что орден в кармане уже у тебя, если это подтвердится, — обратился Александр Лукашенко к Александр Косинцу.

Позже журналистка телеканала попыталась прояснить вопрос у Косинца, однако тот постарался уйти от прямых ответов.

— Вы какие-то разработки сейчас научные ведете в этой сфере? — настаивала журналистка.

— Серьезные очень. Пару недель, и все станет ясно, — оборвал разговор помощник президента.

Таким образом, осталось неясным, что это за испытания, и что это за вирус. Отметим, что Александр Косинец не занимался вирусологией, докторскую диссертацию он защитил на тему «Профилактика и лечение гнойно-воспалительных осложнений при экстренных операциях на органах брюшной полости». До того как стать ректором ВГМУ, возглавлял в нём кафедру хирургии, а затем Республиканский научно-практический центр «Инфекция и хирургия».