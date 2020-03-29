Необычайно теплая суббота — в Витебске установлен новый температурный рекорд

Сяржук Серабро • 29/3/20 12:56 • Экалогія

Последняя суббота марта в Витебске выдалась необычайно теплой, в этот день был установлен суточный рекорд максимальной температуры.



28 марта воздух в нашем городе прогрелся до +16,9 °С, что на 2,8 градуса превысило предыдущий рекорд для этого дня, установленный в 2007 году.

Абсолютный рекорд максимума температуры пока не побит, он составляет +16,9 °С и был установлен 25 марта 2014 года.

К сожалению после выходных синоптики обещают похолодание, уже этой ночью температура в Витебской области может понизиться до -5 °С, а днем в понедельник будет всего +1 — +3 °C тепла.