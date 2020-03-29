Театр имени Якуба Коласа в Витебске отменяет спектакли

Сяржук Серабро • 29/3/20 20:58 • Культура

Стало известно, что отменены ближайшие спектакли в театре имени Якуба Коласа.



Отменен сегодняшний спектакль «Ещё раз о любви» по рассказам Василия Шукшина, а также пьеса Кена Людвига «Ищем тенора!», которая должна была идти 31 марта, сообщение об этом появилось на официальном сайте Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа. 27 марта в театре отыграли премьеру «Дом на границе» по одноактным пьесам Славомира Мрожека «Кароль» и «Дом на границе».

В городе отмену спектаклей связывают с тем, что якобы несколько артистов заболели COVID-19. Как удалось установить «ННВ», достоверно известно об одном положительном тесте на коронавирус у коласовца. Этот артист подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких, его состояние стабильно тяжелое.

Информация о полном закрытии театра на карантин не подтвердилась. Пока в театре собираются продолжить репетиции, которые были запланированы на апрель, об этом «Народным новостям Витебска» сообщил источник в среде артистов.

Никакой информации об отмене спектаклей на входе в театр нет. Однако мартовская афиша уже снята, апрельская же остаётся на месте. Ближайший спектакль запланирован на 21 апреля, когда начнутся гастроли Камерного драматического театра из Минска.

Как сообщали «Народные новости Витебска», со вчерашнего дня по настоянию горисполкома витебские кафе, рестораны и клубы, работавшие до поздней ночи, ограничили время работы до 23:00.