5000 рублей потратит Витебский горисполком на ремонт двух кабинетов
Тендер на текущий ремонт двух служебных кабинетов объявил Витебский городской исполнительный комитет.
Ремонт предстоит сделать в кабинетах № № 204 и № 219, расположенных в зданиях Замковая улица, 4 и улица Ленина, 32.
Кабинет № 204 имеет площадь 21,3 квадратных метра и два окна, там предстоит замена 6 светильников, 5 розеток, одного выключателя, оклейка стен обоями, укладка ламината и плинтуса на пол, покраска потолка.
В кабинете № 219 площадью 39,87 квадратных метра с 3 окнами нужно заменить 6 светильников, 6 розеток, один выключатель, оклеить стен обоями, уложить ламинат и плинтус на пол, покрасить потолок.
Ремонт производится из материалов заказчика. Ориентировочная стоимость тендера составляет 5000 рублей. Финансируется закупка из местного бюджета, работы дожны быть выполнены до 20 апреля.
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