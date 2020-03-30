5000 рублей потратит Витебский горисполком на ремонт двух кабинетов

Сяржук Серабро • 30/3/20 18:14 • Эканоміка

Тендер на текущий ремонт двух служебных кабинетов объявил Витебский городской исполнительный комитет.



Ремонт предстоит сделать в кабинетах № № 204 и № 219, расположенных в зданиях Замковая улица, 4 и улица Ленина, 32.

Кабинет № 204 имеет площадь 21,3 квадратных метра и два окна, там предстоит замена 6 светильников, 5 розеток, одного выключателя, оклейка стен обоями, укладка ламината и плинтуса на пол, покраска потолка.

В кабинете № 219 площадью 39,87 квадратных метра с 3 окнами нужно заменить 6 светильников, 6 розеток, один выключатель, оклеить стен обоями, уложить ламинат и плинтус на пол, покрасить потолок.

Ремонт производится из материалов заказчика. Ориентировочная стоимость тендера составляет 5000 рублей. Финансируется закупка из местного бюджета, работы дожны быть выполнены до 20 апреля.