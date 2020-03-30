Два шабашника устроили поножовщину в одной из гостиниц Витебска. Видео

Іван Дзедушкін • 30/3/20 15:20 • Крымінал

Приехавшие из Могилевской области на заработки в Витебск двое жителей Климовичского района устроили дебош и поножовщину в гостинице.



Мужчины две недели жили в одной комнате гостиницы. Вечером 21 марта они изрядно выпили, после чего ранее судимый 40-летний мужчина решил поделиться жизненным опытом со своим 28-летним соседом.

Молодой человек не проявил должного уважения к наставлениям старшего товарища, в результате вспыхнула ссора, которая затем переросла в драку. В ходе потасовки 40-летний мужчина схватился за кухонный нож и нанес молодому человеку несколько ударов.

В результате 28-летний житель Могилевской области с ножевыми ранениями попал в больницу, а его старший сосед по комнате находится под арестом в следственном изоляторе. В отношении последнего возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.