Проверили, как выполняют санитарные требования горисполкома в магазинах Витебска

Сяржук Серабро • 30/3/20 21:35 • Здароўе

Как исполняют предписание Витебского горисполкома по профилактике распространения COVID-19 в магазинах города? Сразу скажем — по-разному…



Вечером 30 марта корреспондент «ННВ» прошелся по магазинам областного центра, расположенным на центральных улицах, чтобы проверить, как в них отреагировали на предписания плана горисполкома по противодействию COVID-19.

Этот документ в пункте 14 содержит требование обеспечить использование работниками объектов, имеющих непосредственный контакт с посетителями, средств защиты органов дыхания (маски).

Как оказалось, это требование могут по-разному исполнять не только в пределах одной торговой организации, но и в одном и том же магазине.

Например, в магазинах «Веста» на улице Кирова кассиры сидели на своих рабочих местах без масок, а в магазине этой же торговой организации в Синем доме — в маске.

В магазине «Евроопт», расположенном в центре Витебска в пирамиде ТЦ «Марко-Сити», все работники были в масках. Вот только носили их все по-разному, кто-то по всем правилам, а кто-то — освободив нос или даже просто опустив маску на подбородок.

Подобная ситуация наблюдалась и в расположенном в этом же торговом центре магазине «5-й элемент», где сотрудники сидевшие на кассе были в масках, а работники в зале хотя и в перчатках, но без масок. Впрочем, может они не общаются с покупателями?..

В фирменном магазине «Марко» продавцы масок не носили. Это же можно сказать о большинстве мелких торговых точек, разбросанных по «Марко-Сити».

Во всех аптеках, куда наведался корреспондент «ННВ», сотрудники были в средствах защиты органов дыхания. В фирменном магазине «Марк Формель», который находится в универмаге, также все продавцы были в масках и «читеров» среди них мы не заметили.

В магазине «Витебские продукты», который размещается через улицу от областной инфекционной больницы, масок на кассирах, к сожалению, не было.

Что касается самих горожан, то с сегодняшнего дня людей в масках в Витебске стало заметно больше. Правда дистанцироваться друг от друга они не стараются и по старой белорусской традиции, стоя в очереди, заглядывают через плечо в кошелек впереди стоящему человеку…