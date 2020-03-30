В Полоцке мужчина и женщина обгорели, когда пытались потушить загоревшийся дом

ННВ • 30/3/20 12:56 • Здарэнні

Значительные ожоги получили мужчина и женщина, которые самостоятельно пытались потушить горящий дом в Полоцке.



Пожар начался 29 марта в 17:23 на Партизанской улице в райцентре. Когда на вызов прибыли пожарные, деревянный дом горел открытым пламенем.

До приезда спасателей с огнем пытались справиться 54-летний хозяин и гостившая у него 59-летняя женщина. Мужчина при этом получил ожоги 1-3 степени на 15% площади тела, а женщина — ожоги 1-2 степени на 12% тела.

Обоих пострадавших после оказания первой помощи госпитализировали в Полоцкую городскую больницу, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе МЧС.

В результате пожара в доме повреждены крыша, потолок, стены и имущество. По этому пожару проводится проверка, причина возгорания устанавливается.