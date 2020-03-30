Витебский горисполком вводит план по противодействию COVID-19: массовые мероприятия отменяются, продавцы должны надеть медицинские маски

Сяржук Серабро • 30/3/20 13:49 • Здароўе

План дополнительных мероприятий по профилактике и снижению распространения ОРВИ, в том числе вызванных COVID-19, в Витебске утвержден решением Витебского горисполкома № 349 27 марта.



Согласно плану, который вводится в действие с 27 марта и до его отмены, в городе отменяются все выставки, ярмарки, презентации и тому подобные мероприятия в закрытых помещениях.

В объектах торговли отменяются мероприятия для детей, групповые презентации, дегустации и прочие мероприятия такого рода. Персонал торговых объектов, контактирующий с покупателями должен быть обеспечен масками и антисептиками для обработки рук.

В объектах общественного питания расстояние между столиками должно составлять не менее полутора метров.

В церквях, костелах, храмах и монастырях обеспечить регулярное мытье и антисептику рук, проведение уборки помещений с использованием дезсредств, проветривание помещений,дезинфицирующую обработку мебели и дверных ручек, икон, к которым прикладываются прихожане, утвари и богослужебных сосудов.

Руководство организаций и предприятий должно не допускать на работу людей с признаками острых респираторных инфекций.

Прием посетителей в парикмахерских, тату-салонах, салонах красоты, салонах перманентного

макияжа и других аналогичных объектах, возможен только по предварительной записи с интервалом между клиентами не менее 5 минут.

Отменяется работа дискотек, ночных клубов, кальянных, боулинга, бильярдных, компьютерных клубов, развлекательных заведений после 23:00 часов.

Детские дошкольные учреждения должны функционировать с предоставлением права родителям принимать решение не водить ребенка, при этом за ребенком сохраняется место, а плата не взиманиется. Перемещение сотрудников учреждений должно быть ограничено в в рамках одной группы. Необходимо предусмотреть принятие иные мероприятия, направленные на разобщение детей.

В школах должно сохранять пребывание детей в рамках одного класса, продолжат работать кружки. При этом объединение детей из разных классов, в том числе во время каникул, исключается.

В высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях групповые занятия отменяются. Они переходят на дистанционное обучение и обучение по индивидуальным графикам. Студенты должны находиться по месту обучения без выездов по месту постоянного проживания. Также запрещается групповое посещение учащимися и посторонними лицами спортивных сооружений этих учреждений.

Контроль за выполнением этого решения возлагается на заместителей председателя по направлению деятельности, руководителей соответствующих структурных подразделений Витебского городского исполнительного комитета, глав администраций районов Витебска,

ГУ «Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии» и начальников отделов внутренних дел администраций районов города, сообщается в документе.