Витебский горисполком вводит план по противодействию COVID-19: массовые мероприятия отменяются, продавцы должны надеть медицинские маски

• 30/3/20 13:49 • Здароўе

План дополнительных мероприятий по профилактике и снижению распространения ОРВИ, в том числе вызванных COVID-19, в Витебске утвержден решением Витебского горисполкома № 349 27 марта.

Согласно плану, который вводится в действие с 27 марта и до его отмены, в городе отменяются все выставки, ярмарки, презентации и тому подобные мероприятия в закрытых помещениях.

В объектах торговли отменяются мероприятия для детей, групповые презентации, дегустации и прочие мероприятия такого рода. Персонал торговых объектов, контактирующий с покупателями должен быть обеспечен масками и антисептиками для обработки рук.

Девушка-продавец в медицинской марлевой повязке обслуживает покупателей в одном из магазинов Витебска. Фото Сергея Серебро

В объектах общественного питания расстояние между столиками должно составлять не менее полутора метров.

В церквях, костелах, храмах и монастырях обеспечить регулярное мытье и антисептику рук, проведение уборки помещений с использованием дезсредств, проветривание помещений,дезинфицирующую обработку мебели и дверных ручек, икон, к которым прикладываются прихожане, утвари и богослужебных сосудов.

Руководство организаций и предприятий должно не допускать на работу людей с признаками острых респираторных инфекций.

Прием посетителей в парикмахерских, тату-салонах, салонах красоты, салонах перманентного
макияжа и других аналогичных объектах, возможен только по предварительной записи с интервалом между клиентами не менее 5 минут.

Отменяется работа дискотек, ночных клубов, кальянных, боулинга, бильярдных, компьютерных клубов, развлекательных заведений после 23:00 часов.

Детские дошкольные учреждения должны функционировать с предоставлением права родителям принимать решение не водить ребенка, при этом за ребенком сохраняется место, а плата не взиманиется. Перемещение сотрудников учреждений должно быть ограничено в в рамках одной группы. Необходимо предусмотреть принятие иные мероприятия, направленные на разобщение детей.

В школах должно сохранять пребывание детей в рамках одного класса, продолжат работать кружки. При этом объединение детей из разных классов, в том числе во время каникул, исключается.

В высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях групповые занятия отменяются. Они переходят на дистанционное обучение и обучение по индивидуальным графикам. Студенты должны находиться по месту обучения без выездов по месту постоянного проживания. Также запрещается групповое посещение учащимися и посторонними лицами спортивных сооружений этих учреждений.

Контроль за выполнением этого решения возлагается на заместителей председателя по направлению деятельности, руководителей соответствующих структурных подразделений Витебского городского исполнительного комитета, глав администраций районов Витебска,
ГУ «Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии» и начальников отделов внутренних дел администраций районов города, сообщается в документе.

Витебский горисполком вводит план по противодействию COVID-19: массовые мероприятия отменяются, продавцы должны надеть медицинские маски

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    8 каментарыяў

    1. Pcholkin  
      30/сакавік/2020 у 14:12

      А как же лекарственные препараты?
      Советую:

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    2. Pcholkin  
      30/сакавік/2020 у 14:15 1

      Или вот, отечественное:

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    3. Пантелеймон Голодед  
      30/сакавік/2020 у 14:18 2

      Йуморист?.. 👿

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    4. Pcholkin  
      30/сакавік/2020 у 14:44 3

      Мне понравился народный рецепт.

      Где-то у меня такие труселя были. Надо поискать...

      ЗЫ: А что, спасение утопающих - дело рук самих утопающих! 🙄

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    5. Pcholkin  
      30/сакавік/2020 у 14:47 4

      Пантелеймон Голодед пісаў:

      Йуморист?..

      Не я один, не я один..., даражэнькi дедушка. 😐

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    6. Pcholkin  
      30/сакавік/2020 у 15:24 5

      И потом, обнажённый, это такой юмор - сквозь слёзы. Если не понял.

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    7. Elza Gluck  
      30/сакавік/2020 у 16:54 6

      Это надо было ввести недели две три тому назад!! А у нас Бацька казау усе буде добра!!! И все! После нас хоть потоп!! И трава не расти!!

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    8. Pcholkin  
      30/сакавік/2020 у 17:00 7

      Да, что касается "Тракторина". Похоже, это то самое секретное оружие нашего земляка - хирурга. Будущего орденоносца. По заказу хозяина и с учетом пожеланий.

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