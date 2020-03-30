Витебский медуниверситет организовал горячую линию по острым респираторным заболеваниям

• 30/3/20 14:17 • Здароўе

С 30 марта Витебский государственный медицинский университет организовал для своих сотрудников горячую линию по вопросам ОРЗ.

Информация для работников ВГМУ о горячей линии появилась на сайте университета. Для консультаций они могут обратиться к сотрудникам кафедры инфекционных болезней с курсом факультета повышения квалификации и подготовки кадров:

  • доктор медицинских наук, профессор Дмитраченко Татьяна Ивановна +375296816106,
  • кандидат медицинских наук, доцент Акулич Наталья Фёдоровна +375333012920.

Непонятно, могут ли воспользоваться этой горячей линией другие горожане.

Витебский медуниверситет организовал горячую линию по острым респираторным заболеваниям

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    1 каментар

    1. Пантелеймон Голодед  
      30/сакавік/2020 у 14:20

      Тока для своих? ❓ ❗

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