Витебский медуниверситет организовал горячую линию по острым респираторным заболеваниям

ННВ • 30/3/20 14:17 • Здароўе

С 30 марта Витебский государственный медицинский университет организовал для своих сотрудников горячую линию по вопросам ОРЗ.



Информация для работников ВГМУ о горячей линии появилась на сайте университета. Для консультаций они могут обратиться к сотрудникам кафедры инфекционных болезней с курсом факультета повышения квалификации и подготовки кадров:

доктор медицинских наук, профессор Дмитраченко Татьяна Ивановна +375296816106,

кандидат медицинских наук, доцент Акулич Наталья Фёдоровна +375333012920.

Непонятно, могут ли воспользоваться этой горячей линией другие горожане.