Витебский медуниверситет организовал горячую линию по острым респираторным заболеваниям
С 30 марта Витебский государственный медицинский университет организовал для своих сотрудников горячую линию по вопросам ОРЗ.
Информация для работников ВГМУ о горячей линии появилась на сайте университета. Для консультаций они могут обратиться к сотрудникам кафедры инфекционных болезней с курсом факультета повышения квалификации и подготовки кадров:
- доктор медицинских наук, профессор Дмитраченко Татьяна Ивановна +375296816106,
- кандидат медицинских наук, доцент Акулич Наталья Фёдоровна +375333012920.
Непонятно, могут ли воспользоваться этой горячей линией другие горожане.
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1 каментар
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30/сакавік/2020 у 14:20
Тока для своих? ❓ ❗