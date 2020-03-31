Более десятка медиков заразились коронавирусом от пациентов в Витебске — Лукашенко

ННВ • 31/3/20 15:14 • Здароўе

О том, что более 10 медработников заразились коронавирусом в Витебске проговорился Александр Лукашекно на встрече с Натальей Качановой.



— Мы обнаружили в первом приближении много недостатков в работе врачей напрямую. Хуже всего для меня то, что они не заботятся о себе, — заявил он, отметив, что только в Витебске было более десятка врачей, которые заразились от пациентов, пишет о встрече газета «Звязда».

При этом отмечается, что состояние медиков удовлетворительное и их скоро должны выписать домой.

При этом, если верить цитатам, приведенным в газете, глава государства непочтительно отозвался о смерти актера театра имени Якуба Коласа Виктора Дашкевича: «Мы подозреваем, что помимо пневмонии и других заболеваний, был этот вирус. Мы же просили. Завтра ему будет 80 (актеру в январе исполнилось 75 лет — ред., почему ты ходишь по этой улице и тем более работаешь? То есть пожилых людей нужно обязательно сберечь, потому что у них ослаблен иммунитет. А во-вторых, у них букет болезней. Жена здорова, она с мужем жила, дочь здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Послушайте, он был на пенсии более десяти лет. Пошел на работу. Я не осуждаю. Видимо, просто мужественный человек, но нужно остерегаться. И если люди этого не понимают, мы ничего не сделаем.

Соболезнования родным Виктора Дашкевича на сайте Лукашенко пока нет, вчера там было опубликовано его соболезнование родным умершего российского писателя Юрия Бондарева.