Министр здравоохранения с группой специалистов прибыл в Витебскую область, его послал Лукашенко

• 31/3/20 12:57 • Здароўе

Министр здравоохранения Владимир Караник с группой специалистов прибыл в Витебскую область, чтобы оценить ситуацию с эпидемией коронавируса, об этом стало известно после встречи Лукашенко с Качановой.
Министр здравоохранения Владимир Караник во время визита в Витебск, январь 2020 года. Фото Сергея Серебро

— Вы у меня человек мужественный. Солдат такой, что и в выходные отработали в проблемном регионе, родной своей области. Я не говорю, что там катастрофа какая-то, нет. Просто Витебская область у нас всегда, и по климату другая, и немного сместился этот пик заболеваемости. Сегодня там работает министр здравоохранения, я направлял его туда и специалистов, чтобы они обратили внимание, проанализировали и сделали выводы,приводит слова Александра Лукашенко пресс-служба Министерства здравоохранения, ссылаясь на телеграм-канал «Пул Первого».

При этом Лукашенко, общаясь с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, назвал обсуждаемые проблемы политическими:

— Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам (не то враги, не то соперники) подсказывают. Политические вопросы никуда не уйдут. Их надо обсуждать.

«Обсудили эпидситуацию и работу системы минздрава. О смерти пациента в Витебске тоже прозвучало», — так описывает встречу телеграм-канал.

Следует отметить, что визит господина Караника на Витебщину планировался и ранее. Так, еще 26 марта сообщалось о том, что 1 апреля министр здравоохранения проведет прием граждан в Полоцком райисполкоме.

Меткі: , , , , ,

Падобнае

    5 каментарыяў

    1. alex tsep  
      31/сакавік/2020 у 13:14

      Странно, в Витебске находится когда-то лучший в СССР мединститут, а сейчас на ревизию направляется человек, который не сооринтировал главу государства с наступающей предстоящей угрозой. Это урок судьбы, о происходящем можно только сожалеть!

      Адказаць  |  Цытаваць 
    2. Пантелеймон Голодед  
      31/сакавік/2020 у 13:33 1

      alex tsep пісаў:

      Странно, в Витебске находится когда-то лучший в СССР мединститут,

      Лучший в СССР? А можете назвать выдающихся медикусов союзного масштаба, закончивших сию Альма Матерь?

      Адказаць  |  Цытаваць 
    3. Валентин Шилкин  
      31/сакавік/2020 у 14:03 2

      А почему батька сам не поехал лечить народ?
      Он спец на все руки!

      Адказаць  |  Цытаваць 
    4. Евгений Низавцов  
      31/сакавік/2020 у 14:25 3

      А то они и так не знают что у них в Витебске.

      Адказаць  |  Цытаваць 
    5. Наталья Лукшиц  
      31/сакавік/2020 у 14:26 4

      Не смешите, как -будто все было тайной...Или вы милиционер?:roll::roll:

      Адказаць  |  Цытаваць 

    Каментаваць

    Вы павінны увайсці каб каментаваць.

    Можна ўвайсці праз: 