Министр здравоохранения с группой специалистов прибыл в Витебскую область, его послал Лукашенко
Министр здравоохранения Владимир Караник с группой специалистов прибыл в Витебскую область, чтобы оценить ситуацию с эпидемией коронавируса, об этом стало известно после встречи Лукашенко с Качановой.
— Вы у меня человек мужественный. Солдат такой, что и в выходные отработали в проблемном регионе, родной своей области. Я не говорю, что там катастрофа какая-то, нет. Просто Витебская область у нас всегда, и по климату другая, и немного сместился этот пик заболеваемости. Сегодня там работает министр здравоохранения, я направлял его туда и специалистов, чтобы они обратили внимание, проанализировали и сделали выводы, — приводит слова Александра Лукашенко пресс-служба Министерства здравоохранения, ссылаясь на телеграм-канал «Пул Первого».
При этом Лукашенко, общаясь с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, назвал обсуждаемые проблемы политическими:
— Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам (не то враги, не то соперники) подсказывают. Политические вопросы никуда не уйдут. Их надо обсуждать.
«Обсудили эпидситуацию и работу системы минздрава. О смерти пациента в Витебске тоже прозвучало», — так описывает встречу телеграм-канал.
Следует отметить, что визит господина Караника на Витебщину планировался и ранее. Так, еще 26 марта сообщалось о том, что 1 апреля министр здравоохранения проведет прием граждан в Полоцком райисполкоме.
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5 каментарыяў
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31/сакавік/2020 у 13:14
Странно, в Витебске находится когда-то лучший в СССР мединститут, а сейчас на ревизию направляется человек, который не сооринтировал главу государства с наступающей предстоящей угрозой. Это урок судьбы, о происходящем можно только сожалеть!
31/сакавік/2020 у 13:33 1
alex tsep пісаў:
Лучший в СССР? А можете назвать выдающихся медикусов союзного масштаба, закончивших сию Альма Матерь?
31/сакавік/2020 у 14:03 2
А почему батька сам не поехал лечить народ?
Он спец на все руки!
31/сакавік/2020 у 14:25 3
А то они и так не знают что у них в Витебске.
31/сакавік/2020 у 14:26 4
Не смешите, как -будто все было тайной...Или вы милиционер?:roll::roll: