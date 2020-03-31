Министр здравоохранения с группой специалистов прибыл в Витебскую область, его послал Лукашенко

Сяржук Серабро • 31/3/20 12:57 • Здароўе

Министр здравоохранения Владимир Караник с группой специалистов прибыл в Витебскую область, чтобы оценить ситуацию с эпидемией коронавируса, об этом стало известно после встречи Лукашенко с Качановой.



— Вы у меня человек мужественный. Солдат такой, что и в выходные отработали в проблемном регионе, родной своей области. Я не говорю, что там катастрофа какая-то, нет. Просто Витебская область у нас всегда, и по климату другая, и немного сместился этот пик заболеваемости. Сегодня там работает министр здравоохранения, я направлял его туда и специалистов, чтобы они обратили внимание, проанализировали и сделали выводы, — приводит слова Александра Лукашенко пресс-служба Министерства здравоохранения, ссылаясь на телеграм-канал «Пул Первого».

При этом Лукашенко, общаясь с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, назвал обсуждаемые проблемы политическими:

— Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам (не то враги, не то соперники) подсказывают. Политические вопросы никуда не уйдут. Их надо обсуждать.

«Обсудили эпидситуацию и работу системы минздрава. О смерти пациента в Витебске тоже прозвучало», — так описывает встречу телеграм-канал.

Следует отметить, что визит господина Караника на Витебщину планировался и ранее. Так, еще 26 марта сообщалось о том, что 1 апреля министр здравоохранения проведет прием граждан в Полоцком райисполкоме.