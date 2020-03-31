Наган, хаудах и ежи для пробивания колес — что за криминальный дуэт задержали в Полоцке

Іван Дзедушкін • 31/3/20 11:00 • Здарэнні

Сотрудники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов ОМОН задержали в Полоцке двух братьев, у которых изъяли очень необычный арсенал.



Братья были задержаны 27 марта во время спецоперацию по изобличению лиц, причастных к незаконному обороту оружия, которую проводили сотрудники седьмого управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД и ОМОН.

Задержанным молодым людям по 34 года. В квартире одного из них, а также на даче милиционеры обнаружили и изъяли самодельный револьвер типа «Наган», обрез двуствольного ружья, переделанный под пистолет типа хаудах и 95 револьверных патронов.

Кроме того оперативники нашли в домовладении 58 самодельных «ежей» сваренных из гвоздей большого размера , эти устройства предназначены для принудительной остановки транспортных средств.

По оперативной информации милиции этот арсенал злоумышленники планировали использовать для преступной деятельности. Один из братьев был ранее судим — он совершил разбойное нападение в Российской Федерации.

В отношении братьев из Полоцка возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Также Правоохранители проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям, сообщает пресс-служба МВД.