От коронавирусной инфекции в больнице умер актер витебского театра имения Якуба Коласа Виктор Дашкевич

ННВ • 31/3/20 12:30 • Здароўе

После нескольких дней болезни в больнице умер актер театра имени Якуба Коласа, Заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич.



Супруги Дашкевич попали вместе, через несколько дней Светлану Николаевну выписали, а Виктору Николаевичу стало хуже, и его перевели в реанимацию.

Актер медикаментозно ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Первый тест на коронавирус дал отрицательные результаты, но уже в воскресенье, когда театр отменил спектакли, стало известно, что новый тест — положительный. Родные не исключают, что заразиться вирусом Дашкевич мог уже в медучреждении — в палате с ним был сильно кашляющий мужчина, которого затем куда-то перевели.

В ночь с 30 на 31 марта Виктор Дашкевич умер. 3 января актер отпраздновал свое 75-летие — он родился в деревне Вятитеровка Чашникского района в последний год Второй мировой войны. В 2015 году в театре состоялся бенефис актера, приуроченный его 70-летнему юбилею.