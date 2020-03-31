Жизнь 81-летней пенсионерки унес пожар в Сенненском районе, ее 83-летний муж получил ожоги, пытаясь потушить дом

ННВ • 31/3/20 14:27 • Здарэнні

На пожаре в деревне Овсище Сенненского района погибла 61-летняя пенсионерка, ее 83-летнему мужу удалось выбраться, он пытался потушить горящий дом, но не смог.



Пожар произошел 30 марта, сообщение о загорании в МЧС поступило в 10:08. На момент пожара престарелые супруги находились дома, но выбраться из горящей избы смог только хозяин дома.

При попытке потушить пожар пенсионер получил ожоги рук и спины 1-2-й степени (5% тела). После осмотра бригадой скорой медицинской помощи дедушку госпитализировали в больницу.

В ходе тушения пожара в комнате, на полу под слоем обрушившихся деревянных конструкций спасатели нашли тело его погибшей супруги.

В результате пожара огнем в доме была уничтожена крыша, а также повреждены потолок, стены и имущество. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщается пресс-службой МЧС.