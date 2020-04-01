Чиновники облздрава утверждают, что Виктор Дашкевич заразился во время репетиции в театре

ННВ • 01/4/20 1:33 • Здароўе

Согласно озвученной представителем Витебского облздрава версии, умерший от коронавируса актер театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич заразился во время репетиции, а потенциальным источником был иностранец.



Такая информация была озвучена в эфире телеканала «Беларусь 1» заместителем начальника главного управления здравоохранения Витебского облисполкома Людмила Ковалева:

— При проведении анализа, как мог данный пациент получить эту инфекцию, было установлено, что он контактировал с потенциальным источником — это гражданин из зарубежья — и инфицирование произошло во время репетиции.

Как сообщала «Наша нива» ссылаясь на слова Светланы Дашкевич, 18 марта Виктор Дашкевич в театре сидел рядом московским режиссером Александром Дольским.

20 марта в театре сдали премьеру спектакля «Асенні Rock’n’Roll», поставленную Дольниковым. В постановке заняты Вячеслав Грушов, Наталья Аладко, Алексей Стома и Дарья Французова. Иностранец среди них только режиссер. Некоторые артисты по своей инициативе сдали тесты на коронавирус.

После премьеры Александр Дольников общался с журналистами в театре, а также он принял участие в передаче областного телевидения «Время Арт», вышедшей в эфир 28 марта. Беседовала с ним в студии телеканала «Витебск» Татьяна Ивановская.