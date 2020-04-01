Правительство запретило повышать цены выше 0,5% в месяц и вывозить крупы из Беларуси, вплоть до уголовной ответственности

Сяржук Серабро • 01/4/20 14:26 • Эканоміка

1 апреля правительством Беларуси приняты постановления против роста цен и вывоза отдельных товаров за пределы страны.



Постановление «О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке» запрещает повышение цен и тарифов на товары и услуги более чем на 0,5% в месяц.

Это касается как Минстройархитектуры, Минздрава, Минлесхоза, Минпрома, Минсельхозпрода, «Беллегпрома», «Беллесбумпрома», «Белгоспищепрома», «Белнефтехима», других республиканских органав госуправления и госорганизаций, подчиненных правительству, а также облисполкомов, так и юрлиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющим производство, ввоз и реализацию товаров на внутреннем рынке или оказывающим услуги.

Повышение цен или тарифов выше этого предела возможно только по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров Республики.

Несоблюдение ассортиментного перечня товаров или превышение розничных цен на товары по сравнению с ценами, действовавшими на 1 апреля будет считаться грубым нарушением правил торговли, влекущим за собой последствия в соответствии с законодательством. Контролировать исполнение постановление поручено Министерству антимонопольного регулирования и торговли, облисполкомам и Минскому горисполкому.

Нарушение антимонопольного законодательства, законодательства о ценообразовании и торговле влечет уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с законодательными актами.

Постановление «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров» запрещает вывоз за пределы Беларуси гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта. Этот запрет распространяется также на товары, которые помещены под таможенные процедуры до вступления в его силу и фактический вывоз которых с территории Республики Беларусь в соответствии с этими таможенными процедурами осуществляется после вступления его в силу.

Оба постановления вступили в силу и будут действовать три месяца — до конца июня.