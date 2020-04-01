Штаб по борьбе с COVID-2019 будут собирать в Витебске каждое утро. Его возглавил губернатор, а на первом заседании был министр здравоохранения

ННВ • 01/4/20 23:21 • Здароўе

После нескольких дней пребывания в Витебской области министр здравоохранения Владимир Караник провел заседание штаба по борьбе о борьбе с распространением коронавирусной инфекции, начальником штаба назначили председателя облисполкома Николая Шерстнева.



– Важно, чтобы вы держали на контроле состояние тест-систем, которых сейчас достаточно, будем отгружать их по мере необходимости. По защитным средствам, если есть дефицит, тоже в этом плане поддержим, даже если у вас есть собственное производство. 100 000 масок вам на «Славянке» уже зарезервировано, сегодня забираете. Давайте делитесь информацией — мы готовы оказывать все необходимое содействие, – подчеркнул Владимир Караник на первом заседании штаба.

Заместитель начальника главного управления здравоохранения Витебского облисполкома Николай Каспирович заявил, что Витебская область уже получила достаточное количество защитных костюмов:

— Они получены в Витебской области, ведется распределение по лечебным учреждениям.

При этом Николай Шерстнев отметил, что можно организовать производство необходимых средств защиты на месте:

— В принципе мы можем наладить производство у себя, без проблем: ткань белорусская, лекала сделаем, мы будем сами шить. По всем позициям — маски, костюмы, все что необходимо — шить мы можем у себя!

Для успешного предотвращения распространения эпидемии необходимо эффективно распознавать симптомы коронавируса и до получения результатов тестов изолировать не только больного, но и его родственников. Для этого минзравом разработан специальный алгоритм.

*– Если по ответам пациента выясняется, что у него не просто простуда или другая инфекция, а подозрение на коронавирус, ему и членам его семьи рекомендуется остаться дома, чтобы они никуда не выходили. После этого берется мазок, если результат теста отрицательный, то человек продолжает лечение от обычного ОРИ, членам семьи выдается листок по нетрудоспособности на один день. Если же тест положительный – члены семьи автоматически становятся контактами первого уровня, всем им продлевается больничный лист как противоэпидемическое мероприятие. Такой подход позволит уменьшить количество передвижений зараженных пациентов по городу и локализовать каким-то образом очаги за пределами медучреждений, – считает министр здравоохранения.

Теперь Витебский областной штаб по предотвращению завоза, распространения случаев и защите населения от инфекции, вызванной коронавирусомCOVID-19 будет собираться каждое утро.