В электротранспорте Витебска появились компостеры, но талончик должен «погасить» кондуктор

Сяржук Серабро • 01/4/20 22:25 • Эканоміка

С 1 апреля в Витебске для оплаты проезда в трамвае и троллейбусе можно покупать талончики, они продаются в газетных киосках по 60 копеек, и у водителей — по 65 копеек.



Соответственно в салоны трамваев и троллейбусов вернулись компостеры. Это знакомые многим устройства из красной пластмассы с белой кнопкой, старенькие и заметно бывшие в употреблении. Похоже это еще советские компостеры, заботливо сохраненные на складах, дождались своего часа.

После компостирования талончика компостером к пассажиру подойдет кондуктор, проверит билет и «погасит» его, а попросту говоря — надорвет.

Таким образом, с сегодняшнего дня в электротранспорте Витебска появилось три способа оплаты одиночной поездки: кондуктору заплатить чеканной монетой, платеж смартфоном с помощью сервиса «Оплати» и приобретение талончиков заранее.