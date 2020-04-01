В электротранспорте Витебска появились компостеры, но талончик должен «погасить» кондуктор
С 1 апреля в Витебске для оплаты проезда в трамвае и троллейбусе можно покупать талончики, они продаются в газетных киосках по 60 копеек, и у водителей — по 65 копеек.
Соответственно в салоны трамваев и троллейбусов вернулись компостеры. Это знакомые многим устройства из красной пластмассы с белой кнопкой, старенькие и заметно бывшие в употреблении. Похоже это еще советские компостеры, заботливо сохраненные на складах, дождались своего часа.
После компостирования талончика компостером к пассажиру подойдет кондуктор, проверит билет и «погасит» его, а попросту говоря — надорвет.
Таким образом, с сегодняшнего дня в электротранспорте Витебска появилось три способа оплаты одиночной поездки: кондуктору заплатить чеканной монетой, платеж смартфоном с помощью сервиса «Оплати» и приобретение талончиков заранее.
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