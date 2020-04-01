В Витебске арестовали молодую девушку, которая привозила из Санкт-Петербурга таблетки экстази

Іван Дзедушкін • 01/4/20 14:02 • Крымінал

23-летняя витеблянка была задержана прямо на Привокзальной площади при возвращении из-за границы, при себе у нее были психоактивные таблетки.



Некоторое время назад милиция получила оперативную информацию о причастности девушки к распространению наркотиков. Эта информация подтвердилась в ходе проверки.

Витеблянка последнее время жила и работала в Санкт-Петербурге. При очередном возвращении в родной город, девушку задержали прямо на Привокзальной площади, куда она приехала на арендованной через «Бла-бла-кар» машине.

При себе у задержанной оказалось 10 таблеток, содержащих по заключению экспертизы опасное психотропное вещество. Девушка уверяет, что они предназначались для собственного потребления.

В отношении витеблянки возбудили сразу два уголовных дела — за незаконный оборот и незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств. Сейчас правоохранители устанавливают причастность фигурантки к распространению запрещенных к обороту психотропов, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.