Четыре смерти больных коронавирусом признал Минздрав. Сколько из них — в Витебске?

ННВ • 02/4/20 22:14 • Здароўе

После критического обращения ВОЗ Минздрав озвучил несколько более прозрачную информацию б эпидемии COVID-19: 4 человека умерли, 254 лечатся от коронавируса, 46 — выздоровели.



По данным министерства под медицинским наблюдением как контакты 1 и 2 уровня находятся 9299 человек. 1943 человека при этом госпитализированы в больницы.

Лечение от коронавирусной инфекции сейчас в больницах Беларуси проходят 254 человека. Выздоровели и выписаны из медучреждений уже 46 пациентов.

На данный момент зарегистрированы 4 случая смерти пациентов, у которых было подтверждено заражение коронавирусом. С уверенностью можно утверждать, что из них как минимум два человека умерли в Витебске.

Таким образом, с начала эпидемии COVID-19 в стране это заболевание было выявлено у 304 человек. Смертность среди них составила 1,32 процента.

О сложившейся ситуации Минздрав говорит, цитируем, что в Республике Беларусь регистрируется поступательное увеличение числа заболевших COVID-19. Большинство случаев — это выявленные контакты 1 и 2 уровней.

В качестве дополнительных мер в дополнение к тяжелым пневмониям тестирование на коронавирус начали у всех пациентов со среднетяжелым течением пневмоний (с забором материала из нижних дыхательных путей, а не только выполнением мазка, что значительно повышает достоверность выявления заболевания).

Сейчас, по уверениям пресс-службы ведомства, у белорусских медиков имеются как отечественные, так и импортные тест-системы — в запасе более 11 000 тестов для проведения лабораторных исследований, работают 9 лабораторий, еще 3 будут запущены при возникновении необходимости.

Министерством здравоохранения вместе с облисполкомами и горисполкомом Минска утвердило планы по перепрофилированию больниц в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, с четкой маршрутизацией пациентов с инфекцией COVID-19, а также контактов 1-го и 2-го уровня.

Временное ограничение плановой медицинской помощи в настоящее время не оказывает влияния на медико-демографические показатели, считают в Минздраве.

Принимаемые меры, направленные на сдерживание распространения инфекции за счет проведения санэпидрасследований и госпитализации всех пациентов, даже с бессимптомным носительством, контактных лиц, позволяют сдерживать лавинообразный рост заболеваемости, который характерен для соседних стран, уверяют там.

Напомним, что вчера в Витебске был сформирован областной штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.