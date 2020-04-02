Парень на «десятке» перевернулся прямо посреди улицы в деревне Сенненского района
Вечером 1 апреля 23-летний водитель пострадал в результате опрокидывания его автомобиля в Сенненском районе.
ДТП произошло в 18:00 на Центральной улице в деревне Горные Ходцы. Житель райцентра, ехавший на «ВАЗ-2110», не справился с управлением, автомобиль вылете в кювет и совершил наезд на придорожное дерево, после чего перевернулся.
В результате дорожно-транспортного происшествия парень получил травмы, и его доставили в Сенненскую центральную районную больницу. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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