Парень на «десятке» перевернулся прямо посреди улицы в деревне Сенненского района

ННВ • 02/4/20 13:11 • Здарэнні

Вечером 1 апреля 23-летний водитель пострадал в результате опрокидывания его автомобиля в Сенненском районе.



ДТП произошло в 18:00 на Центральной улице в деревне Горные Ходцы. Житель райцентра, ехавший на «ВАЗ-2110», не справился с управлением, автомобиль вылете в кювет и совершил наезд на придорожное дерево, после чего перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия парень получил травмы, и его доставили в Сенненскую центральную районную больницу. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.