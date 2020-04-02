Ртуть нашли под порогом одного из кабинетов «Витебсклифта» при ремонте. Как она там оказалась?

ННВ • 02/4/20 14:02 • Здарэнні

Разлитую ртуть обнаружили во время ремонта в здании ОАО «Витебсклифт» в Витебске.



1 апреля в 15:10 спасатели получили сообщение об обнаружении ртути в административном здании. Как оказалось, во время ремонта в здании №2 на улице Софьи Панковой, после того как подняли порог одного из кабинетов, рабочие обнаружили разлитую ртуть.

Приехавшие спасатели установили, что под порогом дверного проёма кабинета на третьем этаже здания образовался разлив ртути на площади полтора метра. Сотрудники МЧС провели демеркуризационные работы и собрали 30 граммов ртути.

Из проводивших ремонт рабочих никто не пострадал. Ртуть изъята для дальнейшей утилизации в ПАСО «Витязь». Данный инцидент на работу предприятия не повлиял, сообщается пресс-службой МЧС.