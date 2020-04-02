“Спасибо, что носишь маску!” В Витебске появились наклейки, призывающие горожан носить маски

• 02/4/20 14:58 • Грамадства

В Витебске можно встретить наклейки, призывающие горожан носить медицинские маски.
«Спасибо, что носишь маску!» В Витебске появились наклейки, призывающие горожан носить маски. Фото Игоря Матвеева

Вот такая наклейка встретилась фотокорреспонденту "ННВ" на улице "Правды" на здании магазина "Веста" №62. Чья это инициатива, неизвестно.

«Спасибо, что носишь маску!» В Витебске появились наклейки, призывающие горожан носить маски. Фото Игоря Матвеева

В витебских магазинах также можно увидеть обращения администрации с просьбой соблюдать дистанцию от рядом стоящих не менее 1,5 метра.

«Спасибо, что носишь маску!» В Витебске появились наклейки, призывающие горожан носить маски. Фото Игоря Матвеева

К слову, на Смоленском рынке уже нет респираторов. Продавцы сказали, что их вчера разобрали, стоили они по 4 рубля (в Минске - по 8). Не было респираторов и в двух строительных магазинах.

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    1 каментар

    1. Пантелеймон Голодед  
      2/красавік/2020 у 15:24

      ай, лучше бы сами дома сидели, чем наклейки клеить

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