“Спасибо, что носишь маску!” В Витебске появились наклейки, призывающие горожан носить маски

Ігар Мацьвееў • 02/4/20 14:58 • Грамадства

В Витебске можно встретить наклейки, призывающие горожан носить медицинские маски.



Вот такая наклейка встретилась фотокорреспонденту "ННВ" на улице "Правды" на здании магазина "Веста" №62. Чья это инициатива, неизвестно.

В витебских магазинах также можно увидеть обращения администрации с просьбой соблюдать дистанцию от рядом стоящих не менее 1,5 метра.

К слову, на Смоленском рынке уже нет респираторов. Продавцы сказали, что их вчера разобрали, стоили они по 4 рубля (в Минске - по 8). Не было респираторов и в двух строительных магазинах.