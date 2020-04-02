“Спасибо, что носишь маску!” В Витебске появились наклейки, призывающие горожан носить маски
В Витебске можно встретить наклейки, призывающие горожан носить медицинские маски.
Вот такая наклейка встретилась фотокорреспонденту "ННВ" на улице "Правды" на здании магазина "Веста" №62. Чья это инициатива, неизвестно.
В витебских магазинах также можно увидеть обращения администрации с просьбой соблюдать дистанцию от рядом стоящих не менее 1,5 метра.
К слову, на Смоленском рынке уже нет респираторов. Продавцы сказали, что их вчера разобрали, стоили они по 4 рубля (в Минске - по 8). Не было респираторов и в двух строительных магазинах.
Падобнае
1 каментар
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз:
2/красавік/2020 у 15:24
ай, лучше бы сами дома сидели, чем наклейки клеить