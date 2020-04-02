Врач из Витебска записала видеообращение по поводу эпидемии коронавируса в городе. Она в панике

ННВ • 02/4/20 23:09 • Здароўе

Врач из больницы скорой помощи Наталья Ларионова записала видеообращение по поводу эпидемии коронавируса Витебске. Она рассказывает о том, что ее вызывали в прокуратуру и о страхе за коллег.



29 марта Наталья Ларионова опубликовала в соцсети сообщение, в котором оценила ситуацию с короновирирусной инфекцией в Витебске, как выходящую из-под контроля. 1 апреля ее повесткой вызвали в прокуратуру, где расспрашивали о том, на основании какой информации она сделала такие выводы.

— Мне больно за весь наш мир, что мы так халатно, как-то беззаботно относимся, особенно — русские и белорусские люди. Если существует бактериологическая опасность, то есть один выход — карантин, это известно с древних времен, — говорит она в ролике.

В заключение видеозаписи она призывает людей сидеть дома:

— Не ходите никуда, ни на какие пикники, не встречайтесь с друзьями — вы принесете смерть своим близким.

На видео врач все время кашляет. Она предупреждает, чтобы за нее не волновались, так как кашель — аллергический. Женщина говорит, что наелась имбиря, который якобы помогает против коронавируса. Хотя директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что эффект имбиря, лимона или других продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан. Но при этом он заметил: «Все, что помогает нам чувствовать себя лучше, все, что придает уверенность и все, что вы считаете не опасным, безусловно, может иметь позитивное влияние на здоровье».

К сожалению, следует отметить, что в видеоролике длинной более 40 минут, врач не приводит никаких новых свидетельств катастрофической ситуации в городе, основанных на фактах. Ее выводы в основном основаны на экстраполяции ситуации в других странах на Беларусь.