Девять лет получил убивший отца молотком житель Браславщины. Тело мужчины не могли найти четыре года
Суд Браславского района приговорил убившего отца молотком Ивана Зиду к 9 годам лишения свободы. Преступление произошло в 2015 году, но тело жертвы нашли только прошлым летом.
Все эти годы житель расположенного рядом с Видзами хутора Афанасий Зиду считался пропавшим без вести. В апреле 2015 года о его исчезновении заявила жена. Возле дороги удалось найти только окровавленный велосипед сельчанина, поэтому долгое время рассматривалась версия, что его сбила машина.
13 августа 2019 года в милицию пришел 36-летний односельчанин пропавшего Афанасия Зиду и заявил, что того убил родной Иван. Мужчина рассказал, что знает, где находится тело — он в захоронении убитого.
Правоохранители проверили показания сельчанина и в указанном сельчанином месте откопали останки 50-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Как позже установит следствие, из-за конфликта и неприязненных отношений 32-лентним молодой человек молотком убил своего отца.
В ходе предварительного расследования Иван Зиду он признал себя виновным в убийстве своего отца. Во время следствия обвиняемый давал последовательные показания, которые подтвердил и в суде, в частности, что нанес спящему на придомовой территории отцу не менее 5 ударов молотком по голове.
Кроме признательных показаний, вина обвиняемого в совершенном преступлении подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертизы и иными письменными материалами уголовного дела, пишет газета «Браслаўская звязда» со ссылкой на государственного обвинителя, заместителя прокурора района Сергея Гарбуса.
Психолого-психиатрическая экспертиза пришла к заключению, что в период совершения особо тяжкого преступления обвиняемый мог в полной мере осознавать фактический характер своих действий.
Суд Браславского района признал жителя Видзовского сельсовета Ивана Зиду виновным в убийстве и приговорил его к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание отцеубийца будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
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