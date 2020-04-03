Два католических монаха заболели пневмонией в Докшицах, один из них — местный священник, также госпитализированы несколько прихожан костела

ННВ • 03/4/20 19:53 • Здароўе

С пневмонией госпитализированы брата из монашеской общины капуцинов в Докшицах, один из них — ксендз. Результаты тестирования на COVID-19 пока не известны. Также заболели несколько прихожан местного костела.



О том, что в Докшицкую центральную районную больницу госпитализировали двух монахов-капуцинов, один из которых является священником, сообщило интернет-издание Katolik.life со ссылкой на смотрителя Белорусской Кустодии братьев меньших капуцинов Олега Шенду.

Состояние монахов не является тяжелым, поэтому им не требуется искусственная вентиляция лёгких или капельницы. У одного из них температура уже спала, а у другого сбить ее пока не удается. Тесты на коронавирус взяли у обоих, но их результаты пока не известны.

— На протяжении последнего месяца ни один из заболевших братьев капуцинов не бывал за границей, — сказал Олег Шенда.

Также заболели пневмонией несколько местных прихожан. Однако приход в Докшицах живет по обычному графику, только из-за коронавируса люди поощряются не посещать массовую литургию без особой нужды. Сейчас в приходе мессу служат два священника.