Фура с пивом опрокинулась под Витебском. Фотофакт
3 апреля под Витебском опрокинулся автопоезд в составе седельного тягача «Scania» и полуприцепа, который вез пиво.
Дорожно-транспортное происшествие произошло после обеда на автодороге неподалеку от Ольгово. Фура съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась на правый бок.
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1 каментар
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3/красавік/2020 у 15:08
Статья написана 3 апреля.А перевернулась 4 апреля.Это как так-то???