Фура с пивом опрокинулась под Витебском. Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 03/4/20 14:58 • Здарэнні

3 апреля под Витебском опрокинулся автопоезд в составе седельного тягача «Scania» и полуприцепа, который вез пиво.





Дорожно-транспортное происшествие произошло после обеда на автодороге неподалеку от Ольгово. Фура съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась на правый бок.