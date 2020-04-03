Фура с пивом опрокинулась под Витебском. Фотофакт

• 03/4/20 14:58 • Здарэнні

3 апреля под Витебском опрокинулся автопоезд в составе седельного тягача «Scania» и полуприцепа, который вез пиво.

Дорожно-транспортное происшествие произошло после обеда на автодороге неподалеку от Ольгово. Фура съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась на правый бок.

Фура с пивом опрокинулась под Витебском. Фото Игоря Матвеева

Фура с пивом опрокинулась под Витебском. Фото Игоря Матвеева

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    1 каментар

    1. николай карпенко  
      3/красавік/2020 у 15:08

      Статья написана 3 апреля.А перевернулась 4 апреля.Это как так-то???

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