Медработник скончался от пневмонии в Витебске, об этом сообщили на заседании штаба по борьбе с распространением COVID-19

ННВ • 03/4/20 22:22 • Здароўе

В Витебске умерла медицинский работник, лечившаяся от тяжелой двухсторонней пневмонии вирусно-бактериального генеза, об этом на заседании штаба по борьбе с распространением COVID-19 сообщил заначальника главного управления по здравоохранению облисполкома Николай Каспирович.



Подтвержденных результатов наличия РНК коронавируса у скончавшейся медработника пока нет, сообщает газета «Витьбчи». Также издание пишет о том, что за прошедшие сутки в Витебске умерла еще одна женщина старше 70 лет с множественной хронической патологией, осложненной двухсторонней пневмонией, ее положительный тест на наличие РНК коронавируса дополнительно перепроверяется.

Еще об одной смерти в Витебске, на этот раз мужчины, сообщил Александр Лукашенко общаясь с журналистами «Беларусь Сегодня»:

— Шерстнев вчера мне доложил (последний случай у него был). Я спрашиваю: почему умер? «Александр Григорьевич, а как можно жить: 135 килограммов весом, сердце почти не работает, целый букет болезней». Вирус атакует слабых, у которых нет иммунитета. А ему за 70 лет. Поэтому надо оградить стариков, что мы и делаем.

По информации на сегодняшний день в Беларуси зарегистрирован 351 случай коронавируса: 1 случай в Брестской области, 2 случая в Могилевской области, в Гродненской области — 6, в Гомельской области — 13, Минской области — 50, в Витебской области — 89 и в Минске — 190 случаев. Таким образом, Витебская область занимает второе место по количеству выявленных заболевших COVID-19.